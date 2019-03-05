Збірна України оголосила склад на Чемпіонат світу з біатлону

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Юлія Джима виступить за Україну на Чемпіонаті світу з біатлону
Юлія Джима виступить за Україну на Чемпіонаті світу з біатлону

Вже у четвер, 7 березня, у шведському Естерсунді стартує Чемпіонат світу з біатлону. Збірна України оголосила свій склад на цей турнір.

На чемпіонаті світу з біатлону збірна України буде представлена п’ятьма жінками та шістьма чоловіками. При цьому що спочатку було по п’ять представників – тренери жіночої збірної не вважали за необхідне залучати до складу команди шосту учасницю. Та згодом за результатами сьомого етапу Кубку IBU в Отепяя, до заявки чоловічої збірної України на чемпіонат світу включено Віталія Труша.

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Повний список біатлоністів, які відправляться в Естерсунд, виглядає так:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Віталій Труш.

Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Журавок

Чемпіонат світу з біатлону відбудеться у шведському Естерсунді з 7 по 17 березня. Загалом заплановано 12 гонок.

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Юлія Джима
Джерело: 24 Канал
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