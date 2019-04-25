Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з хокею

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Збірна України з хокею
Збірна України з хокею

Тренерський штаб національної збірної команди України визначився зі списком 22 гравців, які вирушать до естонського Таллінна для участі в чемпіонаті світу з хокею 2019 року.

До Таллінна українська команда поїде з рядом гравців, які ніколи не виступали на дорослих чемпіонатах світу. Серед абсолютних дебютантів команди Артур Оганджанян, Ігор Мережко, Філіп Пангелов-Юлдашев, Андрій Григор'єв, Вадим Мазур, Дмитро Даниленко, Олександр Пересунько, Микита Коваленко, Олег Задоєнко та Володимир Чердак.

На чемпіонат світу-2019 у Дивізіоні 1В вирушать 22 хокеїсти збірної України:
воротарі – Дьяченко Богдан, Оганджанян Артур;
захисники – Григор'єв Андрій, Мережко Ігор, Пангелов-Юлдашев Філіп, Петрухно Денис, Романенко Володимир, Скрипець Даниїл, Толстушко Всеволод;
нападники – Бабинець Сергій, Буценко Нікіта, Гаврік Владислав, Гриценко Тимур, Даниленко Дмитро, Задоєнко Олег, Коваленко Микита, Лялька Віталій, Мазур Вадим, Міхнов Андрій, Німенко Дмитро, Пересунько Олександр, Чердак Володимир.

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На турнірі в столиці Естонії синьо-жовті змагатимуться із командами Польщі, Японії, Естонії, Румунії та Нідерландів. Матчі чемпіонату світу відбудуться з 28 квітня по 4 травня 2019 року.

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Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
Джерело: 24 канал
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