Збірна України оголосила склад на літній чемпіонат світу з біатлону

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Склад збірної України на літній ЧС з біатлону
Склад збірної України на літній ЧС з біатлону / biathlon.com.ua

З 23-го по 25 серпня в білоруських Раубічах пройде літній чемпіонат світу з біатлону. Україна оголосила склад на ці змагання.

У програмі – змагання в суперспринті, спринті та гонці переслідування, пише biathlon.com.ua.

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Жіночу збірну України представлятимуть 6 спортсменок: Анастасія Меркушина, Віта і Валя Семеренко, Юлія Журавок, Ольга Абрамова і Дарина Блашко.

У заявці юніорської жіночої команди значаться Катерина Бех, Анна Кривонос, Анна Коваленко, Валерія Дмитренко і Любов Кіпяченкова.

Чоловіків представлятиме лише юніорська команда, а також Сергій Семенов, який не пройшов в основу чоловічої збірної: Руслан Бригадир, Євген Івченко, Роман Боровик, Юрій Ситник, Владислав Романчіч, Олександр Пономаренко.

Раніше став відомий календар Кубка світу з біатлону сезону-2019/20 та чемпіонату світу-2020, який відбудеться в італійському Антхольці. Біатлонний сезон розпочнеться 29-го листопада у Швеції.

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Теги: Спорт Новини біатлону Юлія Журавок Анастасія Меркушина Сергій Семенов Віта Семеренко Валентина Семеренко
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