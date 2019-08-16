Збірна України оголосила склад на матчі проти Литви та Нігерії

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оприлюднив список із 24-х гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірному матчі до Євро-2020 проти збірної Литви (7 вересня у Вільнюсі) та товариській зустрічі з командою Нігерії (10 вересня у Дніпрі).

Також керманич синьо-жовтих визначив резерв головної команди, до якого увійшли четверо гравців. Читайте також: Збірна України офіційно зіграє матчі у Дніпрі та Запоріжжі Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Вальядолід", Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі — "Шахтар" Донецьк), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі — "Динамо" Київ), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Півзахисники: Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Роман Безус ("Гент", Бельгія), Мар’ян Швед ("Селтік", Шотландія), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Марлос (обидва — "Шахтар" Донецьк).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар" Донецьк). Резервний список:

Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Артем Бєсєдін (усі — "Динамо" Київ), Євген Шахов ("Лечче", Італія). Читайте також: Нігерія оголосила склад на товариський матч проти України в Дніпрі Національна команда розпочне збір 2 вересня в Києві, а 5-го числа по обіді візьме курс на столицю Литви — Вільнюс.