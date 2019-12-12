Збірна України оголосила свій склад на молодіжний Чемпіонат світу з хокею

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Молодіжна збірна України грою проти Угорщини розпочне виступи на Чемпіонаті світу / prm.ua

У четвер, 12 грудня, молодіжна збірна України зіграє свою першу гру на домашньому Чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІВ проти Угорщини. Перед цим у середу у Палаці спорту в Києві відбулася процедура реєстрації команд.

Загалом у заявку збірної України U20 потрапили 20 хокеїстів, повідомляє Українська хокейна ліга.

Цікаво: Збірна України з хокею не зуміла дограти матч через травму двох воротарів

Склад збірної України

Воротарі

  • Артур Оганджнян – Twin City Thunder (США);
  • Владислав Гурко – "Дніпро".

Захисники

  • Михайло Васильєв – "Білий Барс";
  • Сергій Логач – "Білий Барс";
  • Богдан Грицюк – "Білий Барс";
  • Микита Кругляков – "Дніпро";
  • Денис Матусевич – "Дніпро";
  • Артур Чолач – New Jersey Jr. Titans (США);
  • Євген Ратушний – Gyori ETO (Угорщина).

Нападники

  • Євген Абаджян – "Динамо" Харків;
  • Станіслав Садовиков – "Динамо" Дніпро;
  • Владислав Брага – "Дніпро" Херсон;
  • Богдан Середницький – "Білий Барс";
  • Артем Целогородцев – "Дніпро" Херсон;
  • Фелікс Морозов – Baie-Comeau Drakkar (Канада);
  • Олександр Пересунько – Victoriaville Tigres (Канада);
  • Олексій Сиротенко – Dallas Snipers (США);
  • Денис Архіпенко – Team Maryland (США);
  • Дмитро Даниленко – South Shore Kings (США);
  • Гліб Кривошапкін – Ogden Mustangs (США);
  • Артем Матейченко – New Hampshire Avalanche (США).

На Чемпіонаті світу молодіжна збірна України зіграє проти ровесників з Польщі, Франції, Угорщини, Естонії та Італії. Минулого року українська команда з п'ятьма заліковими пунктами фінішувала п'ятою, будучи за крок від вильоту у нижчий дивізіон.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Новини Спорту Хокей ХК Білий Барс ХК Дніпро
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