Збірна України оголосила свій склад на молодіжний Чемпіонат світу з хокею
У четвер, 12 грудня, молодіжна збірна України зіграє свою першу гру на домашньому Чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІВ проти Угорщини. Перед цим у середу у Палаці спорту в Києві відбулася процедура реєстрації команд.
Загалом у заявку збірної України U20 потрапили 20 хокеїстів, повідомляє Українська хокейна ліга.
Цікаво: Збірна України з хокею не зуміла дограти матч через травму двох воротарів
Склад збірної України
Воротарі
- Артур Оганджнян – Twin City Thunder (США);
- Владислав Гурко – "Дніпро".
Захисники
- Михайло Васильєв – "Білий Барс";
- Сергій Логач – "Білий Барс";
- Богдан Грицюк – "Білий Барс";
- Микита Кругляков – "Дніпро";
- Денис Матусевич – "Дніпро";
- Артур Чолач – New Jersey Jr. Titans (США);
- Євген Ратушний – Gyori ETO (Угорщина).
Нападники
- Євген Абаджян – "Динамо" Харків;
- Станіслав Садовиков – "Динамо" Дніпро;
- Владислав Брага – "Дніпро" Херсон;
- Богдан Середницький – "Білий Барс";
- Артем Целогородцев – "Дніпро" Херсон;
- Фелікс Морозов – Baie-Comeau Drakkar (Канада);
- Олександр Пересунько – Victoriaville Tigres (Канада);
- Олексій Сиротенко – Dallas Snipers (США);
- Денис Архіпенко – Team Maryland (США);
- Дмитро Даниленко – South Shore Kings (США);
- Гліб Кривошапкін – Ogden Mustangs (США);
- Артем Матейченко – New Hampshire Avalanche (США).
На Чемпіонаті світу молодіжна збірна України зіграє проти ровесників з Польщі, Франції, Угорщини, Естонії та Італії. Минулого року українська команда з п'ятьма заліковими пунктами фінішувала п'ятою, будучи за крок від вильоту у нижчий дивізіон.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі