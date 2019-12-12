Збірна України оголосила свій склад на молодіжний Чемпіонат світу з хокею

У четвер, 12 грудня, молодіжна збірна України зіграє свою першу гру на домашньому Чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІВ проти Угорщини. Перед цим у середу у Палаці спорту в Києві відбулася процедура реєстрації команд.

Загалом у заявку збірної України U20 потрапили 20 хокеїстів, повідомляє Українська хокейна ліга. Цікаво: Збірна України з хокею не зуміла дограти матч через травму двох воротарів Склад збірної України Воротарі Артур Оганджнян – Twin City Thunder (США);

Владислав Гурко – "Дніпро". Захисники Михайло Васильєв – "Білий Барс";

Сергій Логач – "Білий Барс";

Богдан Грицюк – "Білий Барс";

Микита Кругляков – "Дніпро";

Денис Матусевич – "Дніпро";

Артур Чолач – New Jersey Jr. Titans (США);

Євген Ратушний – Gyori ETO (Угорщина). Нападники Євген Абаджян – "Динамо" Харків;

Станіслав Садовиков – "Динамо" Дніпро;

Владислав Брага – "Дніпро" Херсон;

Богдан Середницький – "Білий Барс";

Артем Целогородцев – "Дніпро" Херсон;

Фелікс Морозов – Baie-Comeau Drakkar (Канада);

Олександр Пересунько – Victoriaville Tigres (Канада);

Олексій Сиротенко – Dallas Snipers (США);

Денис Архіпенко – Team Maryland (США);

Дмитро Даниленко – South Shore Kings (США);

Гліб Кривошапкін – Ogden Mustangs (США);

Артем Матейченко – New Hampshire Avalanche (США). На Чемпіонаті світу молодіжна збірна України зіграє проти ровесників з Польщі, Франції, Угорщини, Естонії та Італії. Минулого року українська команда з п'ятьма заліковими пунктами фінішувала п'ятою, будучи за крок від вильоту у нижчий дивізіон.