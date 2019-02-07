Збірна України опустилась в оновленому рейтингу ФІФА
На сайті ФІФА опублікували оновлений рейтинг національних збірних. Україна опустилася на дві позиції й тепер займає 30-у сходинку.
Падіння збірної України відбулося через Іран та Японію, які виступали на Кубку Азії. Японці добралися до фіналу і завдяки цьому піднялися одразу на 23 позиції. Вони тепер на 27-ій позиції. Іран дійшов до півфіналу турніру (де поступився саме Японії) та піднявся вверх на сім позицій. Вони тепер на 22-ій позиції.
Читайте також: Збірна України зіграє два матчі у Львові: названо суперників та дати матчів
Варто зазначити, що у топ-20 світового рейтингу не відбулося ніяких змін. Відтак на першому місці й надалі збірна Бельгії. Далі слідують Франція, Бразилія, Хорватія та Англія.
Щодо суперників збірної України у відборі на Євро-2020, то збірна Португалії на шостому місці. Збірна Сербії розмістилася одразу за нами – 31 позиція. Люксембург на 87-ій позиції, а Литва лише на 132-ому місці
Вибір редакції
-
Олімпійський чемпіон Абраменко виборов срібло на чемпіонаті світу з фристайлу: відеосьогодні , 07:15
-
Світоліна через травму відмовилася грати за збірну України, але виступить на турнірі в Катарі6 лютого , 22:56
-
Французький "Нант" вимагає у "Кардіффа" заплатити за зниклого Еміліано Сала6 лютого , 18:11