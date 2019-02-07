Збірна України опустилась в оновленому рейтингу ФІФА

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Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / Євген Кравс

На сайті ФІФА опублікували оновлений рейтинг національних збірних. Україна опустилася на дві позиції й тепер займає 30-у сходинку.

Падіння збірної України відбулося через Іран та Японію, які виступали на Кубку Азії. Японці добралися до фіналу і завдяки цьому піднялися одразу на 23 позиції. Вони тепер на 27-ій позиції. Іран дійшов до півфіналу турніру (де поступився саме Японії) та піднявся вверх на сім позицій. Вони тепер на 22-ій позиції.

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Варто зазначити, що у топ-20 світового рейтингу не відбулося ніяких змін. Відтак на першому місці й надалі збірна Бельгії. Далі слідують Франція, Бразилія, Хорватія та Англія.

Щодо суперників збірної України у відборі на Євро-2020, то збірна Португалії на шостому місці. Збірна Сербії розмістилася одразу за нами – 31 позиція. Люксембург на 87-ій позиції, а Литва лише на 132-ому місці

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу ФІФА
Джерело: 24 Канал
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