Збірна України опустилася на свою найгіршу позицію в світовому рейтингу

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних.

Після скасування більшості турнірів через коронавірус, рейтинг не зазнав значних змін, але збірна України все ж втратила одну сходинку – з 25 місця вона опустилася на 26-е.

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26 позиція – найгірший результат України з початку ведення рейтингу IIHF в 2003 році.

У лютому головна команда країни в рамках кваліфікації на Олімпійські ігри поступилася Польщі (1:6) і Казахстану (1:8), а також обіграла Нідерланди (3:0). До наступного раунду відбору українці не пройшли.

У топ-10 змін не відбулося – лідирують Канада, Росія і Фінляндія. З повним рейтингом можна ознайомитися тут.

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