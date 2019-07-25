Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА

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Збірна України
Збірна України / ffu.ua

25 липня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних. Збірна Україна посідає 25-ту сходинку, маючи у своєму активі 1513 балів.

Серед представників УЄФА збірна України наразі на 15-й сходинці. У порівнянні з попереднім рейтингом, який було опубліковано 14 червня, "синьо-жовті" втратила одну позицію.

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Суперники збірної України у відбірному циклі чемпіонату Європи посідають наступні місця у рейтингу ФІФА: Португалія – шосте, Сербія – 35-е, Люксембург – 91-е та Литва – 130-е.

Рейтинг ФІФА станом на 25 липня 2019 року

1. Бельгія – 1746

2. Бразилія – 1726

3. Франція – 1718

4. Англія – 1652

5. Уругвай – 1637

6. Португалія – 1631

7. Хорватія – 1625

8. Колумбія – 1622

9. Іспанія – 1617

10. Аргентина – 1610

У червні збірна України провела два поєдинки в рамках кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року. Підопічні Андрія Шевченка розгромили Сербію (5:0) та мінімально здолали Люксембург (1:0). Обидва матчі відбулися у Львові.

Наступний матч у відборі до Євро-2020 збірна України проведе 7-го вересня. На виїзді українці зіграють проти команди Литви.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євро-2020 Збірна України з футболу ФІФА
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