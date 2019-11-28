Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА

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Збірна України / GETTY IMAGES

Збірна України в порівняні з жовтневим рейтингом ФІФА втратила два рядки й перебуває на 24-у місці. Серед представників УЄФА наша національна команда наразі 15-а.

У листопаді команда Андрія Шевченка провела два поєдинки. У товариському матчі "синьо-жовті" перемогли Естонією (1:0), а в рамках кваліфікації Євро-2020 вирвали нічию із Сербією (2:2)

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Збірна Нідерландів, яка стане суперником України на груповому етапі Євро-2020, посідає 14-е місце.

Рейтинг ФІФА

1. Бельгія – 1765

2. Франція – 1733

3. Бразилія – 1712

4. Англія – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватія– 1642

7. Португалія – 1639

8. Іспанія – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбія – 1622

24. Україна – 1537

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу
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