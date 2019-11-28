Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА
Збірна України в порівняні з жовтневим рейтингом ФІФА втратила два рядки й перебуває на 24-у місці. Серед представників УЄФА наша національна команда наразі 15-а.
У листопаді команда Андрія Шевченка провела два поєдинки. У товариському матчі "синьо-жовті" перемогли Естонією (1:0), а в рамках кваліфікації Євро-2020 вирвали нічию із Сербією (2:2)
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Збірна Нідерландів, яка стане суперником України на груповому етапі Євро-2020, посідає 14-е місце.
Рейтинг ФІФА
1. Бельгія – 1765
2. Франція – 1733
3. Бразилія – 1712
4. Англія – 1661
5. Уругвай – 1645
6. Хорватія– 1642
7. Португалія – 1639
8. Іспанія – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбія – 1622
…
24. Україна – 1537
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