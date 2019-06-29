Збірна України отримала найзручнішу групу на гандбольному Євро-2020
У п'ятницю, 28 червня, у Відні відбулося жеребкування групового етапу гандбольного Євро-2020 серед чоловіків, на який вийшла і збірна України.
Збірна України була в 4-му кошику і отримувала в суперники команди Чехії, Австрії та Північної Македонії.
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Цей квартет сформував групу "В", всі матчі якого пройдуть у Відні. Збірна України отримала, мабуть, найкращий жереб. У її групі немає жодного гранда європейського гандболу.
Група А (Грац) – Хорватія, Білорусь, Чорногорія, Сербія;
Група В (Відень) – Австрія, Чехія, Північна Македонія, Україна;
Група С (Тронхейм) – Німеччина, Іспанія, Латвія, Нідерландів;
Група D (Тронхейм) – Норвегія, Франція, Португалія, Боснія;
Група E (Мальме) – Данія, Угорщина, Ісландія, Росія;
Група F (Гетеборг) – Швеція, Словенія, Швейцарія, Польща.
За підсумками групового етапу по дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть в наступний раунд. Чемпіонат Європи-2020 пройде з 6-го по 20 січня.