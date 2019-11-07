Збірна України отримала суперників по еліт-раунду чемпіонату світу з футзалу

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Збірна України з футзалу
Збірна України з футзалу / ffu.ua

У Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування еліт-раунду кваліфікації в європейській зоні до чемпіонату світу 2020 року. Своїх суперників дізналася збірна України.

У своїй групі основного раунду відбору збірна України посіла друге місце. Таким чином, "синьо-жовті" зуміли пробитися до наступної стадії кваліфікації.

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Підопічні Олександра Косенка потрапили до квартету В, де зіграють з Іспанією, Сербією та Францією. Матчі групи відбудуться в Сербії 28 січня – 2 лютого 2020 року.

ЧС-2020 з футзалу. Еліт-раунд відбору. Європейська зона

Група А: Португалія, Італія, Білорусь, Фінляндія.

Група В: Іспанія, Сербія, Україна, Франція.

Група С: Росія, Азербайджан, Словаччина, Хорватія.

Група D: Казахстан, Словенія, Румунія, Чехія.

Плей-офф раунд

С2 – D2

В2 – А2

Чотири переможці кожної з груп напряму потраплять на чемпіонат світу. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на мундіаль.

Стикові матчі заплановані на 9-е та 12 квітня 2020 року. Протистояння буде двоматчевим. У разі участі у плей-офф збірна України зустрінеться з представником групи А і перший матч проведе вдома (9 квітня), а поєдинок-відповідь – у гостях (12 квітня).

Фінальна частина світової першості пройде в Литві з 12 вересня до 4 жовтня 2020 року. 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Футзал
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