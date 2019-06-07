Збірна України перемогла Колумбію та вийшла у півфінал Чемпіонату світу U-20: відео

Збірна України U-20 перемогла однолітків з Колумбії на Чемпіонаті світу з футболу. Відтак українці зіграють у півфіналі турніру.

Україна – Колумбія 1:0

Гол: Сікан, 11

У цьому матчі збірній Україні не міг допомогти воротар Лунін. Тож місце у воротах зайняв Кучерук. Варто додати, що саме він стояв на турнірі, коли українці здобули право виступити на Чемпіонаті світу U-20. Але роботи у матчі проти Колумбії в нього було не так і багато – лише один удар в площину при дванадцяти спробах за весь матч.

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Натомість українці могли відкривати рахунок вже на 6-ій хвилині зустрічі. Конопля прострілив з флангу, і Булеца пробивав головою у падінні. Але м'яч пролетів повз рамку воріт.

Україна вийшла вперед на 11-ій хвилині. Після навісу зі своєї половини поля Сікан поборовся з Куестою. Воротар Мієр невдало вийшов на перехоплення, і м’яч пролетів між ними. Тож все, що залишалося зробити українському нападнику – відправити м’яч у порожні ворота.

На 16-ій хвилині колумбійці отримали право на небезпечний штрафний – по центру воріт перед самим штрафним майданчиком. Та Рамірез пробив у стінку, а добивання пройшло вище воріт.

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Після цього колумбійці почали грати доволі жорстко, тож ще до перерви отримали чотири жовті картки. Також команда почала частіше бити по воротах Кучерука. Але багато з цих ударів були непідготовлені, тож летіли повз рамку воріт. Але й українці не реалізовували свої нагоди.

На 63-ій хвилині Цітаішвілі міг подвоїти рахунок. Але півзахисник у падінні пробив з відскоком від газону, і м’яч пролетів над перекладиною.

На 87-ій хвилині збірна Колумбії залишилася у меншості. Карбонеро, який вийшов на заміну у другому таймі, отримав пряму червону картку. Під час атаки своєї збірної футболіст намагався дотягнутися до м’яча, натомість в’їхав шипами в ногу українцю попову. Щоб побачити, чи було порушення, арбітр зустрічі навіть використав VAR. Після чого і показав червону картку. Сам же Попов не міг продовжити гру. Його замінив Сафронов.

До кінця матчу нагод забити більше ні у кого не було. Тож Україна перемогла і зіграє у півфіналі Чемпіонату світу. Суперником українців буде переможець пари Італія – Малі. Їх матч відбудеться у п'ятницю, 7 червня, і розпочнеться о 19:30.

Відео голу Сікана у ворота збірної Колумбії