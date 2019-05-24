Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20

Юнацька збірна України (U-20) з перемоги стартувала на чемпіонаті світу з футболу. У першому матчі "синьо-жовті" перемогли збірну США.

Україна – США 2:1

Голи: Булеца, 26, Попов, 52 – Серванія, 32

Збірна України перший матч на чемпіонаті світу U-20 у Польщі проводила проти однолітків зі США. Саме американці краще розпочали матч, декілька разів небезпечно пробиваючи по воротах Андрія Луніна. Особливо слід відзначити удар Алексіса Мендеса під перекладину воріт зі штрафного. Але голкіпер збірної України справився з ним.

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Тож гол збірної України виглядав дещо неочікуваним, але цілком заслуженим. Цітаішвілі віддав пас зі своєї половини поля на Булецу. Нападник поборовся корпусом із суперником і в один дотик пробив повз голкіпера вже у штрафному майданчику.

Та попереду українці були не довго. Вже за шість хвилин збірна США зрівняла рахунок. Результативний пас віддав Тімоті Веа – син легендарного футболіста Джорджа Веа, який тепер є президентом Ліберії. Американці реалізували атаку, внаслідок якої м'яч полетів вздовж лінії воріт. Там його підхопив Веа та прострелив назад в район лінії воротарського майданчика, звідки вже Брендон Серванія в дотик переправив його у ворота.

На початку другого тайму перекладина завадила українцям вийти вперед. Потужного удару завдав Цітаішвілі, але влучив у поперечку. Та згодом рамка воріт зіграла вже за збірну України, коли все той же Мендем влучив у штангу.

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Між цими моментами був гол Дениса Попова. Захисник вистрибнув вище всіх у штрафному майданчику після подачі з кутового та переправив головою м'яч за лінію воріт суперника.

Американці, попри те, що мали значно більше моментів у цьому матчі, більше так забити й не змогли. Хоча і українці могли забивати третій гол. Але голкіпер збірної США врятував свою команду після удару Супряги.

Збірна України стартує з перемоги на чемпіонаті світу. Вона ділить перше зі збірною Нігерії, яка у першому матчі розгромила збірну Катару. Саме з останніми грати українцям вже у понеділок, 27 травня.

30 травня українці зіграють проти збірної Нігерії. До плей-офф виходять по дві кращі команди кожного квартету та чотири з шести кращих збірних серед тих, що посядуть треті місця.