Збірна України під час Євро-2020 проживатиме у 4-зірковому готелі: фото
Збірна України з футболу прибуде до тренувального табору на Євро-2020 щонайменше за п'ять днів до стартової гри. "Синьо-жовті" базуватимуться у 4-зірковому готелі "Каро".
Резорт "Каро" розташований у 15-и хвилинах їзди від центру румунської столиці на території 5 га.
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Комплекс налічує 190 номерів, близько 70-и з яких буде винаймати українська делегація. Гравці, тренери та персонал команди розмістяться на двох поверхах в одному із блоків комплексу.
Як повідомляють в УАФ, у збірної буде свій окремий вхід до будівлі. Один із ресторанів готелю на весь час буде зарезервований для української команди.
Як і зал для теоретичних занять, він розташований у тому самому крилі споруди. Там само – кімната з екіпіруванням та масажні. Усе – поруч і під охороною секьюриті, яких УЄФА директивно відряджає до розташування кожної команди-учасниці фінального турніру.
В УАФ зазначають, що номери готелю просторі, із великими комфортними ліжками та зручними побутовими дрібницями.
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"До таких належать, скажімо, кавова машина, Bluetooth-динамік і міні-планшет "Розумний дім", що дозволяє регулювати яскравість численних світлових пристроїв, замовляти прибирання, рум-сервіс чи вибирати функцію "Не турбувати", – йдеться у повідомленні.
Готель "Каро" в якому житиме збірна України / фото: УАФ
Також у готелі великий тренажерний зал та шість 25-метрових доріжок басейну розміщені в сусідньому блоці, до якого гравці потраплятимуть через зручний тунель безпосередньо з коридору, де розташовані їхні номери.
Тренажерами та басейном можуть користуватися всі постояльці готелю, як і власники річних абонементів, однак у години командних фітнес-занять за "синьо-жовтими" буде зарезервовано окремий зал.
Особлива принада резорту – зелена територія.
- Перший матч на Євро-2020 збірна України проведе 14 червня в Амстердамі з Нідерландами.
- Два наступні поєдинки команда Андрія Шевченка проведе в Бухаресті 18 та 22 червня.
- У 2020 році збірна України офіційно проведе 5 товариських матчів – з Францією (27 березня), Польщею (31 березня), Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня), Ізраїлем (7 червня).
- Збірна України з футболу отримає премію за вихід на Євро-2020 і винагороду за перемогу на груповому етапі Ліги Націй.
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