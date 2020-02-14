Збірна України під час Євро-2020 проживатиме у 4-зірковому готелі: фото

Збірна України з футболу прибуде до тренувального табору на Євро-2020 щонайменше за п'ять днів до стартової гри. "Синьо-жовті" базуватимуться у 4-зірковому готелі "Каро".

Резорт "Каро" розташований у 15-и хвилинах їзди від центру румунської столиці на території 5 га.

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Комплекс налічує 190 номерів, близько 70-и з яких буде винаймати українська делегація. Гравці, тренери та персонал команди розмістяться на двох поверхах в одному із блоків комплексу.

Як повідомляють в УАФ, у збірної буде свій окремий вхід до будівлі. Один із ресторанів готелю на весь час буде зарезервований для української команди.

Як і зал для теоретичних занять, він розташований у тому самому крилі споруди. Там само – кімната з екіпіруванням та масажні. Усе – поруч і під охороною секьюриті, яких УЄФА директивно відряджає до розташування кожної команди-учасниці фінального турніру.

В УАФ зазначають, що номери готелю просторі, із великими комфортними ліжками та зручними побутовими дрібницями.

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"До таких належать, скажімо, кавова машина, Bluetooth-динамік і міні-планшет "Розумний дім", що дозволяє регулювати яскравість численних світлових пристроїв, замовляти прибирання, рум-сервіс чи вибирати функцію "Не турбувати", – йдеться у повідомленні.

Готель "Каро" в якому житиме збірна України / фото: УАФ

Також у готелі великий тренажерний зал та шість 25-метрових доріжок басейну розміщені в сусідньому блоці, до якого гравці потраплятимуть через зручний тунель безпосередньо з коридору, де розташовані їхні номери.

Тренажерами та басейном можуть користуватися всі постояльці готелю, як і власники річних абонементів, однак у години командних фітнес-занять за "синьо-жовтими" буде зарезервовано окремий зал.

Особлива принада резорту – зелена територія.