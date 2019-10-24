Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

24 жовтня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних. Збірна Україна посідає 22-у сходинку, маючи 1536 балів.

Після матчів у рамках кваліфікації Євро-2020 із Литвою (2:0) та Португалією (2:1) збірна України піднялася на три рядки. Серед представників УЄФА наша національна команда наразі 14-а.

Читайте також: Від "справи Мораеса" до перемоги над чемпіонами Європи: шлях України на Євро-2020

Суперники збірної України у відбірковому циклі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Португалія – шосте, Сербія – 33-є, Люксембург – 96-е, Литва – 132-е.

Лідирує у рейтингу ФІФА Бельгія, на другому місці чинні чемпіони світу французи. Замикає трійку лідерів збірна Бразилії.

Рейтинг ФІФА

1. Бельгія – 1755

2. Франція – 1726

3. Бразилія – 1715

4. Англія – 1651

5. Уругвай – 1642

6. Португалія – 1632

7. Хорватія – 1631

8. Іспанія – 1625

9. Аргентина – 1617

10. Колумбія – 1615

…

22. Україна – 1536



Рейтинг ФІФА / скріншот

У 2019 році збірній України залишилося провести тільки два поєдинки. 14 листопада у Запоріжжі підопічні Андрія Шевченка зустрінуться у товариській грі з Естонією.

Це важливо: Україна зіграє на Євро-2020: де купити квитки на фінальну стадію та яка ціна

17 листопада "синьо-жовті" зіграють останній матч у рамках відбору Євро-2020 проти Сербії. Гра відбудеться у Белграді.

Команді Шевченка достатньо зіграти внічию із Сербією, щоб гарантувати собі місце серед сіяних команд під час жеребкування групового етапу чемпіонату Європи.