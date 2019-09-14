Збірна України подорожчала після матчів у вересні: ціна

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціну на гравців збірної України після закриття літнього трансферного вікна та матчів команди.

Загалом збірна України коштує 172,5 мільйона євро. Найдорожчим гравцем став Олександр Зінченко. Його нова ціна – 30 мільйонів євро. Він обійшов Андрія Ярмоленка, з яким ділив перше-друге місце. Обоє гравців тоді коштували по 20 мільйонів євро. Ціна на Андрія не змінилася. Натомість тепер 20 мільйонів євро коштує Віктор Циганков.

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На четвертому місці серед гравців збірної України – Руслан Маліновський. Transfermarkt оцінює його в 12,5 мільйона євро.

Певну стабільність демонструють два гравці донецького "Шахтаря" – Марлос та Тарас Степаненко. Перший з них коштує 11 мільйонів євро, другий – 10 мільйонів євро. Ціна на них не змінилася ще з 2018 року.

Воротар Андрій Лунін хоч грає і нечасто, але коштує 7,5 мільйона євро. Це не є його максимальна ціна (8,5 мільйона євро), але вона зросла на нього влітку.

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Єдиний гравець, який втратив у ціні – Євген Коноплянка. Новачок "Шахтаря" оцінений в 6,5 мільйона євро. Стільки ж коштує нападник "Гента" Роман Яремчук. Він додав майже двічі у ціні в порівнянні з попередньою оцінкою (3,8 мільйона євро).

Найдешевшим гравцем збірної України є 34-річний воротар Юрій Паньків. Футболіст оцінений в 300 тисяч євро.