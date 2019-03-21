Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус

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Жіноча збірна України з біатлону
Жіноча збірна України з біатлону / GETTY IMAGES

Відразу дві біатлоністки отримали Малі кришталеві глобуси після спринтерської гонки 9-го етапу Кубка світу, що триває у Норвегії.

Представниця Словаччини Анастасія Кузьміна стала володаркою Малого кришталевого глобуса в заліку спринтерських гонок.

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Італійка Ліза Віттоцці – володарка Малого кришталевого глобуса в заліку індивідуальних гонок.

Наразі в загальному заліку Віттоцці веде боротьбу зі співвітчизницею Доротеєю Вірер. Ліза має у своєму активі 852 бали. Вірер – 882.

Зазначимо, що Кузьміна сьогодні довела, чому виграла Малий кришталевий глобус. Анастасія впевнено здобула перемогу в спринтерській гонці у Холменколлені.

Окрім того, у Кубку націй перемогу здобули біатлоністки Норвегії. Другими стали німкені, а треті – представниці Франція. Жіноча збірна України посіла 7-е місце.

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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