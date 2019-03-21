Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус

Відразу дві біатлоністки отримали Малі кришталеві глобуси після спринтерської гонки 9-го етапу Кубка світу, що триває у Норвегії.

Представниця Словаччини Анастасія Кузьміна стала володаркою Малого кришталевого глобуса в заліку спринтерських гонок.

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It's double-delight for Anastasiya Kuzmina, who wins the Sprint Score - the third discipline globe of her career! #HOL19



You can rewatch the competition live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/E3uzZsSfJb — IBU World Cup (@IBU_WC) 21 марта 2019 г.

Італійка Ліза Віттоцці – володарка Малого кришталевого глобуса в заліку індивідуальних гонок.

A crystal light at the end of a difficult day for @lisa_vittozzi: she gets her first ever Discipline Globe for winning the Individual score! #HOL19 @Fisiofficial



You can rewatch the competition live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/MdXQ6UQFcq — IBU World Cup (@IBU_WC) 21 марта 2019 г.

Наразі в загальному заліку Віттоцці веде боротьбу зі співвітчизницею Доротеєю Вірер. Ліза має у своєму активі 852 бали. Вірер – 882.

Зазначимо, що Кузьміна сьогодні довела, чому виграла Малий кришталевий глобус. Анастасія впевнено здобула перемогу в спринтерській гонці у Холменколлені.

Окрім того, у Кубку націй перемогу здобули біатлоністки Норвегії. Другими стали німкені, а треті – представниці Франція. Жіноча збірна України посіла 7-е місце.

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