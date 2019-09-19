Збірна України поступилася Польщі на Євро-2019 з волейболу, але зіграє у плей-офф

146 Читать новость на русском
Збірна України поступилася Польщі на Євро-2019 з волейболу, але зіграє у плей-офф
/ fvu.in.ua

Чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки в останньому матчі групового етапу чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" поступилися збірній Польщі.

Польща – Україна 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)

Читайте також: Збірна України з волейболу здобула першу перемогу за 16 років на чемпіонаті Європи

У першому сеті Польща, яка виграла до зустрічі з українцями всі матчі, захопила ініціативу. "Синьо-жовті" намагалися не відпускати суперника, але після того, як рахунок став 12:10, поляки пішли у відрив та виграли сет.

Старт другої партії залишився за збірною України. Підопічні Угіса Крастіньша повели 2:0, але поляки відразу відновили паритет і вийшли вперед. Другий сет Польща виграла з різницею у 9 очок.

У третьому сеті Польща довела матч до логічного для себе завершення – 25:15 й українці розгромлені в трьох сетах.

Таким чином, підопічні Угіса Крастіньша фінішували в групі D на третій сходинці. Випередили наших волейболістів поляки та нідерландці.

Для збірної України матч проти Польщі не мав принципового значення. Команда забезпечила собі вихід у плей-офф після гри з Естонією. В 1/8 фіналу Україна зіграє проти Бельгії, яка фінішувала другою у групі B.

blog_ava
Разумков підписав законопроєкт про імпічмент президента
сьогодні
9809
Теги: Спорт Новини Спорту Волейбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вольфсбург – Олександрія: онлайн-трансляція матчу
сьогодні 21:50 Вольфсбург – Олександрія: онлайн-трансляція матчу
427
Відео єдиного голу "Динамо" у ворота "Мальме" у матчі Ліги Європи
сьогодні 21:32 Відео єдиного голу "Динамо" у ворота "Мальме" у матчі Ліги Європи
1192
Найкращий гол 1-го туру Ліги чемпіонів: Опитування
сьогодні 17:23 Найкращий гол 1-го туру Ліги чемпіонів: Опитування
293
Лідер "Динамо" дорожчий за усю команду суперника киян у Лізі Європи: порівняння
сьогодні 13:58 Лідер "Динамо" дорожчий за усю команду суперника киян у Лізі Європи: порівняння
663
Українські боксери, які проігнорували бойкот, провалилися на чемпіонаті світу в Росії
сьогодні 13:29 Українські боксери, які проігнорували бойкот, провалилися на чемпіонаті світу в Росії
2663
Новини
Більше новин
Залиште відгук