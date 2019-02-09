Збірна України поступилася Польщі у заключному матчі Кубка Федерації

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Жіноча збірна України з тенісу
Жіноча збірна України з тенісу / btu.org.ua

Збірна України з тенісу програла Польщі у боротьбі за третє місце на Кубка Федерації. Перше місце в групі В Євро-Африканської зони посіла команда Швеції.

У першому матчі дня Катерина Козлова поступилася Магдалені Френх із рахунком 6:3, 5:7, 2:6. Козловій не вдалося подати на перемогу у другій партії.

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Відновити паритет вдалося Даяні Ястремській, яка перемогла Ігу Свьонтек (7:6, 6:4). Їхня гра тривала 1 годину та 37 хвилин.

У вирішальному матчі протистояння України і Польщі за третє місце на Кубку Федерації Марта Костюк і Катерина Козлова поступилися в парній дуелі господаркам турніру.

Алісія Росольска і Іга Швентек здобули перемогу над українками на заключному тай-брейку у третьому сеті. У перших двох партіях суперниці обмінялися перемогами з рахунком 6:1.

До слова, успіх збірної Швеції залишив Україну ще на рік в регіональній зоні Кубка Федерації.

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Теги: Марта Костюк Даяна Ястремська Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
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