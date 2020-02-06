Збірна України поїде до Москви на змагання з художньої гімнастики

Представники України візьмуть участь у міжнародному турнірі з художньої гімнастики "Гран-прі Москва 2020". Пройде він у столиці Росії Москві з 7 по 9 лютого.

Як зазначено на інстаграм-сторінці збірної України з художньої гімнастики, рішення взяти участь у турнірі в Москві ухвалив тренерський штаб української команди.

Зверніть увагу! Kyiv not Kiev: Федерація гімнастики правильно писатиме назву української столиці

Представлятимуть Україну на "Гран-прі Москва 2020" Єва Мелещук і Христина Погранична.

У пресрелізі московського гран-прі мовиться, що участь у ньому візьмуть юні таланти з більш ніж з 30 країн. Змагатимуться вони у багатоборстві, групових і індивідуальних програмах. Цікаво, що у межах цих змагань пройде Кубок чемпіонок "Газпром" імені Аліни Кабаєвої. Остання є колишньою гімнасткою, а нині ЗМІ її називають коханкою та імовірною дружиною господаря Кремля Володимира Путіна.

До речі! Гвоздик звернувся до фанатів після поразки росіянину Бетербієву

Чому виступ українських спортсменів у Росії набуває резонансу

Сьогодні між Україною та Росією йде відкрита гібридна війна. Почалася вона після окупації Кремлем Криму та початку воєнних дій на Донбасі. Окрім того, що Москва розпочала війну на Сході України, вона ще досі підтримує грошима, зброєю та технікою тамтешніх бойовиків. Також періодично туди приїздять російські кадрові військові та інструктори, які не лише навчають окупантів воєнній справі, а і самі беруть участь у бойових діях. Водночас Кремль всіляко підтримує сепаратистські настрої в Україні та досі вважає її своєю частиною, хоча про останнє завуальовано говорить: "Ми ж – брати".

Тому, враховуючи усе вищевикладене, постає питання щодо поїздок українців до Росії. Мовиться передусім про спортсменів і артистів. Як зауважив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у ефірі 24 каналу, порівнювати перших і останніх не слід. Адже міжнародні федерації проводять там чемпіонати, які є рейтинговими. Відповідно спортсмени, які не поїдуть на такі турніри, втрачають очки у загальному заліку. Міністр вважає, що це – міжнародне питання, а не лише України та Росії.

Міжнародній спільноті треба визначитись, як з цим бути: коли країна, яка напала на іншу, проводить в себе спортивні події. А країна, яка виборює свою незалежність, для того, щоб брати участь в чемпіонатах світу, повинна їздити,

– підкреслив Бородянський.

На його думку, їздити чи не їздити на змагання в Росію – це не тільки вибір спортсмена.

Серед останніх гучних бойкотів змагань у Росії з боку українців виокремимо:

відмову участі у Чемпіонаті світу з санного спорту,

неучасть у зимовій Універсіаді-2019.

Натомість українські борці виступили на Чемпіонаті Європи-2018 та боксер Олександр Усик у липні 2018 року провів вирішальний бій з росіянином Муратом Гасієвим у Москві у межах Всесвітньої боксерської серії.