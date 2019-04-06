Збірна України познущалася над Швейцарією у товариському матчі: ефектне відео
Збірна України з міні-футболу провела спаринг проти команди Швейцарії. Українці розгромили суперника з рахунком 10:2.
Україна – Швейцарія 10:2
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Цей матч був початком підготовки збірної України з міні-футболу до чемпіонату світу в Австралії, який відбудеться з 1-го по 11 жовтня 2019 року.
У складі збірної України виступали Андрій Хомин, Микола Іщенко, Олександр Романчук, відомі своїми виступами за різні клуби УПЛ з великого футболу.
Відеоогляд матчу з міні-футболу Україна – Швейцарія
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