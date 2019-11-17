Збірна України прибула до Києва: як їх зустріли в аеропорті (відео)

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Збірна України після нічиї проти Сербії прибула до України. Команду в аеропорті "Бориспіль" зустрічають чимало вболівальників. І журналіст 24 каналу.

Нагадаємо, українці вирвали нічию у матчі проти Сербії на останній хвилині зустрічі. Завдяки їй збірна України потрапила у перший кошик при жеребкуванні Євро-2020.

Як це було: Україна на останній хвилині вирвала нічию у матчі відбору на Євро-2020 з Сербією: відео

Одразу після матчу футболісти та тренерський штаб збірної України відправився до Києва. В аеропорті "Бориспіль" їх прийшли зустрічати чимало вболівальників.

Онлайн-трансляція зустрічі футболістів збірної України в Києві

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Євро-2020 Сербія – Україна
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