Збірна України прибула до Сербії, двоє гравців приймали вітання
Після матчу проти Естонії збірна України не довго затрималася на Батьківщині. Вже у п'ятницю, 15 листопада, команда прибула до Белграда, де відбудеться матч проти збірної Сербії. Гра запланована на неділю, 17 листопада.
Новоспечений батько Руслан Маліновський прибув до Белграда з Мілана транзитом через Рим на годину раніше за команду. Тож збірну Руслан зустрів уже в готелі. З аеропорту до готелю збірники дісталися за 15-20 хвилин й особисто привітали партнера з народженням донечки.
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Маліновський – не єдиний, хто отримував привітання. Уже зранку хлопці вітали із днем народження Віктора Циганкова, якому виповнилося 22 роки.
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