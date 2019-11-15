Збірна України прибула до Сербії, двоє гравців приймали вітання

Після матчу проти Естонії збірна України не довго затрималася на Батьківщині. Вже у п'ятницю, 15 листопада, команда прибула до Белграда, де відбудеться матч проти збірної Сербії. Гра запланована на неділю, 17 листопада.

Новоспечений батько Руслан Маліновський прибув до Белграда з Мілана транзитом через Рим на годину раніше за команду. Тож збірну Руслан зустрів уже в готелі. З аеропорту до готелю збірники дісталися за 15-20 хвилин й особисто привітали партнера з народженням донечки. Читайте також: Новоспечений татусь та майбутнє збірної України: біографія Руслана Маліновського Маліновський – не єдиний, хто отримував привітання. Уже зранку хлопці вітали із днем народження Віктора Циганкова, якому виповнилося 22 роки.