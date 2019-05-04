Збірна України прикро поступилася Естонії у заключному матчі чемпіонату світу

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Збірна України поступилася Естонії
Збірна України поступилася Естонії / ФХУ

Збірна України з хокею в заключному матчі чемпіонату світу серед команд Дивізіону IB в овертаймі програла Естонії з рахунком 3:4.

Естонія – Україна 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)
Голи: 0:1 Мережко (1:35), 0:2 Лялька (1:55), 1:2 Петров (3:51), 1:3 Бабинець (14:59 – більш.), 2:3 Віртанен (39:24), 3:3 Андрєєв (50:54), 4:3 Роуб (61:22)

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Українці ударно почали зустріч і протягом перших двох хвилин двічі закинули шайбу у ворота естонців. Господарі світової першості швидко скоротили відставання, але українським хокеїстам вдалося повернути перевагу до перерви.

У другому періоді Україна могла закинути ще раз, але Дмитро Німенко не реалізував буліт, а в кінцівці двадцятихвилинки українці і зовсім пропустили. В середині третього періоду Естонії вдалося зрівняти рахунок і перевести поєдинок в овертайм, який також залишився за естонцями.

Таким чином, Україна завершує чемпіонат світу на 5 місці і залишається в Дивізіоні IB. Останнє місце дісталося Нідерландам, а до Дивізіону IA піднялася збірна Румунії.

У попередніх матчах ЧС-2019, крім перемоги над голландцями (8:1), підопічні Андрія Срюбка зазнали три поразки – від японців (2:3), поляків (3:7) та румунів (1:5).

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Теги: Спорт Хокей Новини Спорту
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