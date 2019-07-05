Збірна України прикро поступилася потужній команді США на Універсіаді-2019

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Збірна України з баскетболу
Збірна України з баскетболу / ФБУ

Баскетбольна збірна України в рамках Універсіади прикро поступилася команді США, програвши лише в одне очко – 57:58.

Україна – США 57:58 (16:18, 18:18, 6:15, 17:7)

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У першій половині на майданчику йшла рівна боротьба. Американці на велику перерву мали лише два очка переваги.

Визначальною стала третя чверть у якій суперники відірвалися вперед ще на 9 очок. Загалом перевага американців у другій половині сягала 15-ти очок.

Втім українці віднайшли сили, аби спробувати відігратися. Різниця невпинно зменшувалася. Втім не вистачило якихось секунд, аби вирвати перемогу.

З групи вийдуть дві перші команди групи, в зв'язку з чим вирішальним для України стане протистояння проти Фінляндії, яке розпочнеться 6 липня о 21:00.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу
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