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Збірна України програла Іспанії та втратила шанси потрапити на Чемпіонат світу з футзалу

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Збірна України з футзалу / Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу програла і другий матч відбору на Чемпіонат світу. Цього разу "синьо-жовті" поступилися збірній Іспанії.

Українцям потрібна була лише перемога у цьому матчі. Адже Сербія, яка обіграла Україну у першому матчі, перемогла і Францію у другій грі.

Однак вже на самому початку матчу українці заробили пенальті у свої ворота після фолу Ципуна. Ортіз чітко реалізував вирок. А перед свистком на перерву українці отримали шостий фол, а Лозано відзначився з 10-метрової позначки.

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Надію у матчі повернув Малишко, який скоротив відставання на 31-й хвилині зустрічі. Та вже за дві хвилини Лозано оформив дубль. Матч так і закінчився з рахунком 3:1 на користь іспанців.

Україна – Іспанія 1:3
Голи: Малишко, 31 – Ортіз, 1 (пен.), Лозано, 19 (дабл-пен.), 33

Після цієї поразки збірна України втрачає шанси на продовження боротьби за потрапляння на чемпіонат світу. Долю першого місця у групі B в очній зустрічі вирішать збірні Сербії та Іспанії, яка відбудеться у вівторок, 4 лютого, о 21:30. В цей же день збірні України та Франції зіграють між собою. Однак цей матч вже не матиме турнірного значення.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Футзал Новини Спорту
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