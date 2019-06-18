Збірна України програла Росії на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Збірна України 18 червня провела два поєдинки на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3, який відбувається в Амстердамі. Спершу "синьо-жовті" здолали Пуерто-Рико, а згодом програли Росії.

Українці перемогли Пуерто-Рико в першому матчі з рахунком 21:19. У дебютному поєдинку за збірну України очки набрали: Закурдаєв 8, Тимофеєнко 6, Сизов 4, Давидюк 4.

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У свою чергу Росія програла Монголії (12:14). Після цього українська та російські команди зустрілися в очному поєдинку. Росіянам "синьо-жовті" поступилися з рахунком 14:21.

Найбільше очок у складі нашої команди набрав Давидюк та Закурдаєв – по 5 очок. Тимофеєнко набрав 4 пункти.

Наразі команда Олега Юшкіна набрала однакову кількість очок з Пуерто-Рико та Росією. Три команди посідають друге місце у групі B. Лідирує Монголія.

Наступні матчі на чемпіонаті світу підопічні Олега Юшкіна проведуть 20 червня проти Естонії та Монголії. У цих двобоях і буде визначено, хто посяде перше та друге місце, яке дає право грати в плей-офф.

Які правила у грі 3х3?Команди грають тільки на одній половині майданчика з одним кошиком. Дві команди складаються з трьох гравців та одного на заміні. Команда має на атаку 12 секунд. Перша команда, яка набирає 21 очко або є найкращою після 10 хвилин гри, – перемагає.



Овертайм грається до двох набраних очок, навіть якщо він починається за рахунку 20:20. За дальній кидок – 2 очки, за інші – по одному. Щоб отримати право на атаку після кидка суперників, команда завжди повинна вивести м'яч за дугу. Після забитого м'яча команда, що пропустила негайно продовжує гру з-під кільця, суперники не можуть заважати їй всередині півкола. Кожна команда має один тайм-аут за гру.



Починаючи з 7-го командного всі фоли караються двома штрафними, навіть якщо м'яч зарахований. Починаючи з 10-го командного всі фоли караються двома штрафними плюс володінням суперника (навіть якщо м'яч зарахований). Фоли в нападі не кидаються, незалежно від кількості командних фолів.