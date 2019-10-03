Збірна України програла Румунії на чемпіонаті світу з мініфутболу

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Збірна України програла Румунії на чемпіонаті світу з мініфутболу

Україна програла у другому матчі на чемпіонаті світу з мініфутболу, що триває в австралійському Перті.

Збірна України поступилася фаворитам турніру – збірній Румунії 1:3. Ще у першому таймі румуни двічі відзначилися в наших воротах. У другому таймі команди забили по одному голу.

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Повне відео матчу Україна – Румунія

Варто нагадати, що збірна України з мініфутболу на чемпіонат світу до Австралії відправилася у "скороченому" варіанті. З 22 осіб візи отримали лише вісім – п'ять футболістів та три члени тренерського штабу. При цьому вже у першому матчі проти Лівану єдиний воротар збірної отримав вилучення. Тож замість нього стояв польовий гравець. Однак е не завадило українцям перемогти 3:0.

Наступний матч українці зіграють у суботу, 5 жовтня. Їх суперником буде збірна Нігерії.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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