Збірна України програла Румунії у кваліфікації жіночого Євро-2020 з гандболу
Жіноча збірна України зіграла перший матч відбірного турніру до Євро-2020. "Синьо-жовті" на виїзді зустрілися з фаворитками квартету – Румунією та програли.
Румунія – Україна 27:24 (15:12)
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Поєдинок, який відбувся 25-го вересня у Брашові (Румунія), став дебютним на посаді головної тренерки для Наталії Ляпіної.
Початок матчу виявився рівним, після чого Румунія заволоділа ініціативою та вийшла вперед. Перший тайм румунки виграли 15:12. Як виявилося, різниця у три очки стала вирішальною.
У другому таймі команди зіграли внічию 12:12, відтак Румунія здобула перемогу завдяки результату, який здобула в першій половині гри.
Іншими суперницями збірної України в групі 7 є збірні Польщі та Фарерських островів. Наступну гру українки проведуть 28-го вересня проти полячок.
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