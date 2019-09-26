Збірна України програла Румунії у кваліфікації жіночого Євро-2020 з гандболу

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Збірна України
Збірна України / handball.net.ua

Жіноча збірна України зіграла перший матч відбірного турніру до Євро-2020. "Синьо-жовті" на виїзді зустрілися з фаворитками квартету – Румунією та програли.

Румунія – Україна 27:24 (15:12)

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Поєдинок, який відбувся 25-го вересня у Брашові (Румунія), став дебютним на посаді головної тренерки для Наталії Ляпіної.

Початок матчу виявився рівним, після чого Румунія заволоділа ініціативою та вийшла вперед. Перший тайм румунки виграли 15:12. Як виявилося, різниця у три очки стала вирішальною.

У другому таймі команди зіграли внічию 12:12, відтак Румунія здобула перемогу завдяки результату, який здобула в першій половині гри.

Іншими суперницями збірної України в групі 7 є збірні Польщі та Фарерських островів. Наступну гру українки проведуть 28-го вересня проти полячок.

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Теги: Спорт Новини Спорту Гандбол
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