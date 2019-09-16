Збірна України програла Угорщині в Кубку Девіса

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Ілля Марченко
Ілля Марченко / ФТУ

Збірна України не змогла перемогти команду Угорщини в Кубку Девіса. У вирішальному поєдинку Ілля Марченко поступився Аттілі Балашу.

Атілла Балаш – Ілля Марченко 2:0 (6:4, 7:5)

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У перший ігровий день, який відбувся 14-го вересня, команди обмінялися перемогами. Свій поєдинок виграв Сергій Стаховський, однак почин партнера не підтримав Ілля Марченко.

У неділю відбувся матч у парі, який збірна України програла, відтак Угорщина вийшла вперед 2:1. Рахунок у протистоянні в драматичному матчі зрівняв лідер збірної України Сергій Стаховський.

Сергій за підсумками трьох сетів переміг Мартона Фучовіча. Відтак, доля протистояння вирішувалася у поєдинку Балаш – Марченко.

Гра між ними розпочалася у неділю ввечері. Та тенісисти не встигли дограти матч і за рахунку 6:4, 5:5 на користь угорця гру було зупинено. Матч продовжився у понеділок. Балаш виграв два гейми й відсвяткував перемогу.

Таким чином, збірна України програла з рахунком 3:2 й не змогла вийти у кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020, який відбудеться в лютому.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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