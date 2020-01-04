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Збірна України без шансів програла в товариському матчі напередодні Євро-2020

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Збірна України з гандболу / ФГУ

У п'ятницю, 3 січня, чоловіча збірна України з гандболу провела свій стартовий матч на товариському турнірі Yellow Cup у Вінтертурі. Підопічні Сергія Бебешко з рахунком 22:32 поступилися Швейцарії.

У першому таймі українські гандболісти не зуміли нав'язати боротьбу суперникові, поступившись 11:20. У другій половині матчу Швейцарія також була сильнішою – 12:11.

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Вже 4 січня Україна зіграє проти Нідерландів. Початок матчу о 18:15 за київським часом. У неділю, 5 січня, "синьо-жовті" зустрінуться з Тунісом.

Зазначимо що Yellow Cup 2020 року – черговий етап підготовки збірної України до чемпіонату Європи-2020. "Синьо-жовті" на континентальній першості зіграють у групі B, поєдинки якої відбудуться у Відні.

Перший матч на Євро-2020 команда Бебешка проведе проти Північної Македонії (10 січня). 12 січня українці зустрінуться з Австрією, а 14 січня – з Чехією. За підсумками групового етапу в наступний раунд вийдуть дві найкращі збірні.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Гандбол
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