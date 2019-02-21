Збірна України провалила мікст на чемпіонаті Європи з біатлону, перемогу здобула Росія

На чемпіонаті Європи з біатлону в Мінську відбувся сингл-мікст. Перемогу здобула збірна Росії, за яку виступили Євгенія Павлова й Дмитро Малишко.

Росіяни перемогли попри те, що використали 9 додаткових патронів та пробігли одне коло штрафу.

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Друге місце виборола збірна Швеції, кольори якої захищали Анна Магнуссон та Йеспер Нелін. Вони з шістьма запасними патронами відстали від росіян на 20 секунд. 30 секунд збірній Росії програла Франція у складі Лу Жанмонно Лоран та Арістід Бегю – третє місце.

Провалила гонку збірна України. Юлія Журавок і Дмитро Підручний показали 11-й результат. Українці використали десять додаткових патронів та пробігли одне штрафне коло.

Зазначимо, що українська біатлоністка Юлія Журавок змогла здобути срібну нагороду на чемпіонаті Європи. Українка вдало виступила в індивідуальній гонці.

Також відбувалася чоловіча індивідуальна гонка. Перемогу несподівано здобув – болгарин Красімір Анев. Найкращим у гонці з українців виявився Сергій Семенов – 9-й результат.

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