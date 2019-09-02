Збірна України проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський"

У перший день збору, у понеділок, 2 вересня, національна команда України проведе традиційне відкрите тренування на НСК "Олімпійський", яке розпочнеться о 18.00.

На відкрите тренування запрошуються усі бажаючі. Вхід вільний.

Читайте також: Шевченко несподівано викликав ще одного гравця на матчі збірної України

Перед цим головний тренер збірної України Андрій Шевченко проведе прес-конференцію у Києві.

У наступні дні, 3-го та 4 вересня, національна команда тренуватиметься на натуральному полі НТК ім. В. Баннікова, а 5-го числа проведе заняття на штучному газоні в Ірпені, що під Києвом. Таке тренування необхідне, оскільки відбірний поєдинок із Литвою у Вільнюсі проходитиме саме на штучному покритті.

Після ранкового тренування та обіду 5 вересня синьо-жовті візьмуть курс на Вільнюс, куди планують прибути о 18.45 (Балтія перебуває в одному часовому поясі з Україною). З аеропорту українці одразу ж вирушать до готелю "Гранд-резорт", що розташований за містом – на відстані 25 км від центру столиці.

Передігровий день у Вільнюсі синьо-жовті планують розпочати з прогулянки та теоретичного заняття, а ввечері, із 18-ї до 19-ї години, провести офіційне тренування на стадіоні Литовської федерації футболу, що вміщує трохи більше п’яти тисяч глядачів. За півгодини до початку тренування (о 17.30) Андрій Шевченко дасть прес-конференцію для акредитованих ЗМІ.

Кваліфікаційним матч з Литвою розпочнеться 7 вересня о 19.00 за київським часом. Після нього "синьо-жовті" переночують у Вільнюсі. Наступного дня національна команда вилетить на батьківщину о 14.30.