Збірна України проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський"

3 Читать новость на русском
Збірна України проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський"

У перший день збору, у понеділок, 2 вересня, національна команда України проведе традиційне відкрите тренування на НСК "Олімпійський", яке розпочнеться о 18.00.

На відкрите тренування запрошуються усі бажаючі. Вхід вільний.

Читайте також: Шевченко несподівано викликав ще одного гравця на матчі збірної України

Перед цим головний тренер збірної України Андрій Шевченко проведе прес-конференцію у Києві.

У наступні дні, 3-го та 4 вересня, національна команда тренуватиметься на натуральному полі НТК ім. В. Баннікова, а 5-го числа проведе заняття на штучному газоні в Ірпені, що під Києвом. Таке тренування необхідне, оскільки відбірний поєдинок із Литвою у Вільнюсі проходитиме саме на штучному покритті.

Після ранкового тренування та обіду 5 вересня синьо-жовті візьмуть курс на Вільнюс, куди планують прибути о 18.45 (Балтія перебуває в одному часовому поясі з Україною). З аеропорту українці одразу ж вирушать до готелю "Гранд-резорт", що розташований за містом – на відстані 25 км від центру столиці.

Передігровий день у Вільнюсі синьо-жовті планують розпочати з прогулянки та теоретичного заняття, а ввечері, із 18-ї до 19-ї години, провести офіційне тренування на стадіоні Литовської федерації футболу, що вміщує трохи більше п’яти тисяч глядачів. За півгодини до початку тренування (о 17.30) Андрій Шевченко дасть прес-конференцію для акредитованих ЗМІ.

Кваліфікаційним матч з Литвою розпочнеться 7 вересня о 19.00 за київським часом. Після нього "синьо-жовті" переночують у Вільнюсі. Наступного дня національна команда вилетить на батьківщину о 14.30.

blog_ava
Зняття недоторканності: що це означає
сьогодні
9333
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою
1 вересня 08:10 Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою
14483
Російського тенісиста освистали на US Open за хамську поведінку: відео
31 серпня 20:00 Російського тенісиста освистали на US Open за хамську поведінку: відео
2977
"Олександрія" на виїзді здолала "Ворсклу": відео
31 серпня 19:02 "Олександрія" на виїзді здолала "Ворсклу": відео
243
Зірковий новачок "Динамо" продемонстрував свій розкішний автомобіль в Україні: відео
31 серпня 15:38 Зірковий новачок "Динамо" продемонстрував свій розкішний автомобіль в Україні: відео
2217
Легенди, яких ми більше не побачимо: топ-футболісти, які повісили бутси на цвях у 2019 році
31 серпня 11:40 Легенди, яких ми більше не побачимо: топ-футболісти, які повісили бутси на цвях у 2019 році
Михайло Гема 2243
Новини
Більше новин
Залиште відгук