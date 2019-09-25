Збірна України проведе відкрите тренування у Харкові перед матчами проти Литви та Португалії

Перед матчами відбірного турніру Євро-2020 проти Литви (11 жовтня, Харків) та Португалії (14 жовтня, Київ) національна збірна України проведе відкрите тренування в Харкові на стадіоні "Металіст".

Відкрите тренування відбудеться у вівторок, 8 жовтня о 18:30. Воно буде відкритим для вболівальників. Вхід на стадіон — вільний.

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Варто нагадати, що попереднього разу збірна України відкрите тренування провела у Дніпрі перед товариським матчем проти Нігерії 9 вересня. На стадіоні був аншлаг – прийшло 7200 вболівальників. На завершення роботи гравці збірної вибили на трибуни півсотні м’ячів, а після цього ще влаштували автограф- та фотосесію.