Збірна України провела відкрите тренування у Харкові: фото
Збірна України з футболу провела відкрите тренування у Харкові на стадіоні "Металіст". Подивитися на нього прийшло шість тисяч глядачів.
Одразу після приїзду на стадіон головний тренер та гравці приділили увагу дітям із синдромом Дауна, а також дітям внутрішньо переміщених осіб, повідомили в Українській асоціації футболу. Така акція організована благодійним фондом "Розвиток футболу України" та УАФ у рамках соціального проєкту "Навколо футболу".
Гравці збірної України дають автографи дітям з синдромом Дауна (фото: Павло Кубанов)
Читайте також: Фанатам збірної України запропонували надіслати свої фото зі стадіону: їх покажуть перед матчем
Саме тренування тривало близько півтори години й у ньому взяли участь 23 гравці. Єдиним, хто цього вечора виконав незначну бігову роботу, був Віталій Миколенко, в якого мікротравма м'язу задньої поверхні стегна. Однак головний лікар синьо-жовтих Артур Глущенко запевняє, що вже від завтра Миколенко зможе тренуватися з усією командою.
Тренування збірної України в Харкові на стадіоні "Металіст" (фото: Павло Кубанов)
А вже після завершення тренування гравці підійшли до трибун для традиційних автографів і селфі. Ажіотаж був неймовірним. Гравці ж подарували своїм відданим уболівальникам із п'ять десятків м’ячів, вибиваючи їх на трибуни й до початку тренування, і після його завершення.
Вболівальники збірної України на тренуванні команди в Харкові (фото: Павло Кубанов)
Нагадаємо, саме у Харкові збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Матч відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня. Після цього у понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє у Києві проти Португалії.
Вибір редакції
-
Коли важко, то біжу і думаю: "Йду в декрет, вже одружуюся, досить бігати", – Софія Яремчук8 жовтня , 18:15
-
Бій Усика проти Спонга офіційно скасовано: суперник провалив допінг-тест8 жовтня , 14:31
-
Депутати хочуть запровадити новий податок на розвиток спорту: хто платитиме та скільки7 жовтня , 15:13