Збірна України провела відкрите тренування у Харкові: фото

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Тренування збірної України в Харкові
Тренування збірної України в Харкові / УАФ

Збірна України з футболу провела відкрите тренування у Харкові на стадіоні "Металіст". Подивитися на нього прийшло шість тисяч глядачів.

Одразу після приїзду на стадіон головний тренер та гравці приділили увагу дітям із синдромом Дауна, а також дітям внутрішньо переміщених осіб, повідомили в Українській асоціації футболу. Така акція організована благодійним фондом "Розвиток футболу України" та УАФ у рамках соціального проєкту "Навколо футболу".


Гравці збірної України дають автографи дітям з синдромом Дауна (фото: Павло Кубанов)

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Саме тренування тривало близько півтори години й у ньому взяли участь 23 гравці. Єдиним, хто цього вечора виконав незначну бігову роботу, був Віталій Миколенко, в якого мікротравма м'язу задньої поверхні стегна. Однак головний лікар синьо-жовтих Артур Глущенко запевняє, що вже від завтра Миколенко зможе тренуватися з усією командою.


Тренування збірної України в Харкові на стадіоні "Металіст" (фото: Павло Кубанов)

А вже після завершення тренування гравці підійшли до трибун для традиційних автографів і селфі. Ажіотаж був неймовірним. Гравці ж подарували своїм відданим уболівальникам із п'ять десятків м’ячів, вибиваючи їх на трибуни й до початку тренування, і після його завершення.


Вболівальники збірної України на тренуванні команди в Харкові (фото: Павло Кубанов)

Нагадаємо, саме у Харкові збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Матч відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня. Після цього у понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє у Києві проти Португалії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту
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