Збірна України розгромила Грузію в рамках підготовки до відбору на ЧС-2020
В Івано-Франківському у контрольному матчі зустрічалися збірні України і Грузії з футзалу.
Футзальна збірна України в товариському матчі обіграла команду Грузії– 4:1.
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По два голи підопічні Олександра Косенка забили в кожній з 20-хвилинок, а єдиний м'яч грузини відіграли в першому таймі.
До слова, раніше збірна України в рамках товариського турніру, який проходить в Івано-Франківську, поступилася Румунії – 2:5.
Івано-франківський турнір став черговим етапом підготовки збірної до основного раунду кваліфікації футзального ЧС-2020. Нагадаємо, 22-27 жовтні українці проведуть матчі зі збірними Словенії, Північній Македонії та Косово.
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