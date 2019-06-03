Збірна України розгромила Кіпр і вийшла у фінал меморіалу Лобановського: відео

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Збірна України з футболу U-21
Збірна України з футболу U-21 / УАФ

Збірна України U-21 вийшла до фіналу турніру пам'яті Валерія Лобановського, розгромивши збірну Кіпра з рахунком 3:0.

Україна U-21 – Кіпр U-21 3:0
Голи: Кожушко 28, Папамічаліс 48 (авт.), Топалов 58

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"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 29 хвилині, відзначився Олег Кожушко. Подвоїли перевагу господарі на самому початку другої половини протистояння, коли футболіст кіпріотів зрізав ігрове знаряддя у свої ворота.

Довели справу до непристойного гравці української команди на 57 хвилині. Дмитро Топалов скористався плутаниною голкіпера та захисника, надіславши м'яч у порожні ворота. Цей гол, власне, й поставив остаточну крапку в цьому протистоянні.

У другому півфіналі молодіжна збірна Ізраїлю в серії пенальті обіграла Болгарію.

Таким чином, у фіналі турніру 5 червня Україна зіграє проти Ізраїлю. У матчі за третє місце зустрінуться Кіпр і Болгарія.

Меморіал Лобановського проводиться в Києві щорічно з 2003 року, а з 2006-го в ньому постійно брали участь збірні U-21. Україна вигравала турнір всього раз – в 2009 році.

Відеоогляд матчу Україна U-21 – Кіпр U-21

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Теги: Спорт Футбол
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