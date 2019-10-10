Збірна України розгромно поступилася Румунії у відборі на молодіжне Євро-2021

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Румунія U-21 — Україна U-21 результат та огляд матчу
Румунія U-21 — Україна U-21 результат та огляд матчу / Фото з відкритих джерел

У четвер, 10-го жовтня, відбулася зустріч 3-го туру відбору на молодіжний чемпіонат Європи в групі 8, в якій збірна України в гостях поступилася одноліткам з Румунії.

Румунія U-21 – Україна U-21 3:0
Голи: Моруцан, 75, Петре, 80, 90+4

Вилучення: Марін, 85 (Румунія)

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Команди пішли на перерву за рівного рахунку, але в другому таймі господарі забили двічі протягом 5 хвилин: Олімп Моруцан відзначився на 75-й хвилині, а Адріан Петре – на 80-й. Остаточний рахунок вже в компенсований час встановив той же Петре – 3:0.

Також додамо, що від 85-й хвилини українці грали у більшості після вилучення у румунів

За весь поєдинок підопічні Руслана Ротаня завдали 8 ударів в бік воріт румунів, жоден з них не влучив у ворота.

Таким чином, українська "молодіжка" з єдиною перемогою в трьох стартових турах займає четверте місце у відбірковій групі і пропустила на третє місце своїх сьогоднішніх опонентів.

Нагадаємо, що безпосередньо у вирішальну стадію молодіжного Євро-2021 вийдуть переможці дев'яти груп, а ще один пропуск розіграють в плей-офф чотири найкращі команди, які посіли в групах другі місця.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу
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