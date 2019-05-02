Збірна України розгромно програла Румунії на чемпіонаті світу з хокею: відео

104 Читать новость на русском
Збірна України розгромно програла Румунії на чемпіонаті світу з хокею: відео
Збірна України розгромно програла Румунії на чемпіонаті світу з хокею: відео / uhl.ua

Збірна України з хокею розгромно програла третій матч на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В. Цього разу українці були биті Румунією.

Україна – Румунія 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Шайби: 03:52 – Балаж (Транса) – 0:1, 19:50 – Біро (Борисенко, Ємельяненко) – 0:2, 17:18 – Бабинець (Буценко, Гаврик) – 1:2, 19:21 – Константін (Транса, Рокали) – 1:3, 07:39 – Буточнов (Борисенко) – 1:4, 17:28 – Рокали (буліт) – 1:5

Дивіться також: Як виглядає хокейний матч очима арбітра: унікальне відео

Уже на старті поєдинку українським хокеїстам довелося витягувати шайбу з власних воріт. Румунія зуміла реалізувати чисельну більшість та повела в рахунку. Наприкінці першого періоду румуни вдруге покарала українців, знову реалізувавши більшість.

У другому періоді збірна України виглядала солідно й створила чимало проблем воротарю румунів. Проте головною проблемою команди Олега Шафаренка стала реалізація. Українці мали чимало нагод, перебуваючи в більшості, проте не змогли засмутити румунів. Наприкінці періоду "синьо-жовті" таки скоротили відставання, завдяки точному кидку Бабинця. Проте румуни майже відразу відновили перевагу у дві шайби.

В останньому періоді українці пропустили ще дві шайби й так і не змогли відігратися.

Після цього матчу Румунія утримує перше місце в групі. Збірна України на п'ятій позиції. Команда, яка посяде 6-е місце, покине дивізіон. Команді Шафаренка залишилося зіграти з Естонію.

У попередніх трьох матчах українська команда двічі програла та одного разу виграла. У дебютній грі "синьо-жовті" драматично поступилися Японії, згодом були розбиті поляками. Першу звитягу українці здобули у середу, 1-го травня, здолавши Нідерланди.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
сьогодні
34309
Теги: Спорт Хокей Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Безпрограшний варіант, – Ентоні Джошуа заговорив про можливий бій-реванш з Володимиром Кличком
сьогодні 14:26 Безпрограшний варіант, – Ентоні Джошуа заговорив про можливий бій-реванш з Володимиром Кличком
884
Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
30 квітня 16:00 Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
Станіслав Безушко 410
День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
сьогодні 11:01 День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
327
"Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 08:10 "Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів: відео
1447
Мессі забив 600 голів за "Барселону": відео
сьогодні 07:11 Мессі забив 600 голів за "Барселону": відео
472
Новини
Більше новин
Залиште відгук