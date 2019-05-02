Збірна України розгромно програла Румунії на чемпіонаті світу з хокею: відео

Збірна України з хокею розгромно програла третій матч на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В. Цього разу українці були биті Румунією.

Україна – Румунія 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Шайби: 03:52 – Балаж (Транса) – 0:1, 19:50 – Біро (Борисенко, Ємельяненко) – 0:2, 17:18 – Бабинець (Буценко, Гаврик) – 1:2, 19:21 – Константін (Транса, Рокали) – 1:3, 07:39 – Буточнов (Борисенко) – 1:4, 17:28 – Рокали (буліт) – 1:5

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Уже на старті поєдинку українським хокеїстам довелося витягувати шайбу з власних воріт. Румунія зуміла реалізувати чисельну більшість та повела в рахунку. Наприкінці першого періоду румуни вдруге покарала українців, знову реалізувавши більшість.

У другому періоді збірна України виглядала солідно й створила чимало проблем воротарю румунів. Проте головною проблемою команди Олега Шафаренка стала реалізація. Українці мали чимало нагод, перебуваючи в більшості, проте не змогли засмутити румунів. Наприкінці періоду "синьо-жовті" таки скоротили відставання, завдяки точному кидку Бабинця. Проте румуни майже відразу відновили перевагу у дві шайби.

В останньому періоді українці пропустили ще дві шайби й так і не змогли відігратися.

Watch the Game Highlights from Ukraine vs. Romania, 05/02/2019 pic.twitter.com/9Rdk9lshhr — IIHF (@IIHFHockey) 2 мая 2019 г.

Після цього матчу Румунія утримує перше місце в групі. Збірна України на п'ятій позиції. Команда, яка посяде 6-е місце, покине дивізіон. Команді Шафаренка залишилося зіграти з Естонію.

У попередніх трьох матчах українська команда двічі програла та одного разу виграла. У дебютній грі "синьо-жовті" драматично поступилися Японії, згодом були розбиті поляками. Першу звитягу українці здобули у середу, 1-го травня, здолавши Нідерланди.

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