Збірна України розпочала підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу

У суботу, 25 травня, національна збірна України з футболу розпочинає підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти Сербії і Люксембургу.

Першими в розташування командиприбули легіонери – гравці "Гента" Роман Яремчук та Ігор Пластун, Василь Кравець з "Леганесу", Мар'ян Швед з "Селтіка" й Іван Петряк, у якого поки діє контракт з "Ференцварошем", інформує офіційний сайт УАФ.

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Вже о 17:00 стартувало перше тренування "синьо-жовтих" на стадіоні "Сонячний". Сьогодні ввечері до збірної приєднаються Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка та Роман Безус, а також ще троє футболістів із молодіжки. 27 і 28 травня прибуде решта легіонерів – Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Артем Кравець та Едуард Соболь.

1 червня склад національної команди поповниться гравцями з української Прем'єр-ліги, останні матчі якої будуть зіграні 31 травня.

Нагадаємо, після 2 турів відбору до Євро-2020 "синьо-жовті" лідирують у групі B, набравши 2 очки. Матчі проти Сербії та Люксембургу пройдуть на "Арені Львів" 7-го та 10 червня відповідно.

Спорт 24 писав, що нападник донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес через важку травму пропустить кінець сезону.

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