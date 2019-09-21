Збірна України сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з волейболу

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Збірна України
Збірна України / НОК України

Чоловіча збірна України з волейболу сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з волейболу. В 1/8 фіналу українці за підсумками 5 сетів перемогли Бельгію та вперше в історії вийшли у чвертьфінал.

Бельгія – Україна 2:3 (22:25, 25:21, 25:14, 18:25, 10:15)

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"Синьо-жовті" не надто добре розпочали поєдинок в Антверпені. Бельгія, для якої поєдинок був домашнім, захопила лідерство. Українці не дозволяли Бельгії піти у відрив і за рахунку 13:11 переломили хід партії. Команда Угіса Крастіньша виграла чотири м'ячі поспіль, заволоділа ініціативою та довела сет до перемоги.

Другий сет минув за сценарієм першого, але вже на користь господарів майданчика. Україна лідирувала 18:11, але розгубила свою перевагу. Бельгія виграла 5 м'ячів поспіль та вийшла вперед. Зібратися "синьо-жовті" вже не встигли й відпустили сет.

У наступній партії українці не змогли нав'язати боротьбу. Причиною тому велика кількість помилок, які дозволили "червоним дияволам" легко виграти сет з рахунком 25:14.

У четвертому сеті Україні нічого було втрачати й команда Крастіньша віднайшла свій настрій. "Синьо-жовті" проявили характер і впевнено виграли сет, зрівнявши рахунок. В останньому сеті Бельгія захопила лідерство, але українці швидко зрівняли рахунок та довели матч до несподіваної перемоги.

У чвертьфіналі Україна зіграє проти Сербії, яка виграла групу B. Вихід в 1/4 фіналу забезпечив Україні участь на наступному чемпіонаті Європи.

На шляху до 1/8 фіналу збірна України подолала групу D, в якій фінішували на третьому місці. Підопічні Угіса Крастіньша виграли три матчі (проти Чехії, Естонії, Чорногорії) та програли Польщі й Нідерландам.

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Теги: Новини Спорту Спорт Волейбол
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