Збірна України суттєво покращила позицію в оновленому рейтингу ФІФА

У п'ятницю, 14 червня, ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних. Україна піднялася на три позиції й тепер посідає 24-ту сходинку.

В активі "синьо-жовтих" 1513 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда наразі на 15-й сходинці.

Знову: УЄФА відкрив справу через поведінку вболівальників на матчі Україна – Сербія у Львові

Прогресу України в рейтингу посприяли перемоги у кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року. Як відомо, у Львові "синьо-жовті" розгромно перемогли збірну Сербії, а згодом мінімального обіграли гостей з Люксембургу.

Суперники збірної України у відбірному циклі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Португалія – п'яте, Сербія – 34-е, Люксембург – 90-е та Литва – 132-е.

Станом на 14 червня продовжує очолювати рейтинг Бельгія. На другій позиції чинні чемпіони світу французи, третя – Бразилія.