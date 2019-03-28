Збірна України U-17 програла греками і побореться з Іспанією за вихід до фінальної частини Євро

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Головний тренер збірна України U-17 Володимир Єзерський
Головний тренер збірна України U-17 Володимир Єзерський

У другому матчі еліт-раунду Євро-2019 юнацька збірна України U-17 програли одноліткам з Греції.

Україна – Греція 0:1
Голи: Дзоліс, 57

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Уже до сьомої хвилини "синьо-жовті" тричі пробили по воротах. Перший тайм за співвідношенням ударів був повністю за українцями (8:2). Але на 42-й хвилині наша команда Володимира Єзерського залишилася в меншості – пряму червону картку отримав Бражко.

У перерві наставник збірної України, з урахуванням обставин, що склалися, спробував перебудувати гру команди. Однак на 57-й хвилині греки таки вийшли вперед.

Маючи на одного гравця більше, суперник "синьо-жовтих" став частіше загрожувати воротам Нещерета. У такій ситуації українцям було важко щось змінити, тому греки здобули мінімальну перемогу.

Доля путівки до фінальної частини чемпіонату Європи для команди Володимира Єзерського вирішиться в останньому турі в поєдинку з іспанцями.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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