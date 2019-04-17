Збірна України U-18 з непристойним рахунком програла хокеїстам з Казахстану

68 Читать новость на русском
Збірна України з хокею U-18
Збірна України з хокею U-18 / uhl.ua

Збірна України з хокею U-18 програла Казахстану в третьому матчі чемпіонаті світу в Дивізіоні IA, який проходить у французькому Греноблі.

Україна – Казахстан 1:6 (0:1, 0:1, 1:4)
Шайби: 0:1 - Корольов (Гуссейнов) – 11:52, 0:2 – Кассенов (Омірбеков) – 31:10, 0:3 – Чапоров (Бойко О., Діханбек – біл.) – 42:54, 0:4 – Мусоров (Корольов, Бойко О.) – 47:38, 0:5 – Бутенко (Гуссейнов – мен.) - 49:56, 1:5 – Абаджян – біл. – 51:09, 1:6 – Омірбеков (Гуссейнов) – 57:12.

Читайте також: Хокеїсти "Коламбуса" повторили історичне досягнення у Кубку Стенлі: відео

У першому та другому періодах гравці збірної Казахстану забили по одній шайбі. Справжній розгром казахи влаштували українцям в останні 20 хвилин й закинули чотири шайби. Українці відповіли тільки одним точним кидком.

Турнірна таблиця:
1. Казахстан – 3 матчі, 6 очок
2. Німеччина – 2,6
3. Данія – 2,6
4. Франція – 2,2
5. Україна – 3,1
6. Норвегія – 2,0

На цьому рівні українська юніорська збірна не грала 10 років. У Вищий дивізіон юніорського чемпіонату світу підніметься найкраща команда за підсумками кругового турніру, а найгірша – відправиться до Дивізіону IB.

Збірна України програла два попередні матчі. Спершу "синьо-жовті" поступилися французам в овертаймі, а згодом були биті однолітками з Данії.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти
сьогодні
19535
Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дніпро-1 – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Кубка України
сьогодні 18:22 Дніпро-1 – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Кубка України
285
Фанати та гравці "Аякса" гаряче відсвяткували перемогу в Лізі чемпіонів: відео
сьогодні 15:10 Фанати та гравці "Аякса" гаряче відсвяткували перемогу в Лізі чемпіонів: відео
225
"Барселона" декласувала "Манчестер Юнайтед": відео
сьогодні 08:20 "Барселона" декласувала "Манчестер Юнайтед": відео
911
Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
16 квітня 18:27 Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
Станіслав Безушко 228
Гравець збірної Бразилії здійснив жахливий фол у чемпіонаті Китаю: відео
16 квітня 12:51 Гравець збірної Бразилії здійснив жахливий фол у чемпіонаті Китаю: відео
2544
Новини
Більше новин
Залиште відгук