Збірна України U-18 з непристойним рахунком програла хокеїстам з Казахстану

Збірна України з хокею U-18 програла Казахстану в третьому матчі чемпіонаті світу в Дивізіоні IA, який проходить у французькому Греноблі.

Україна – Казахстан 1:6 (0:1, 0:1, 1:4)

Шайби: 0:1 - Корольов (Гуссейнов) – 11:52, 0:2 – Кассенов (Омірбеков) – 31:10, 0:3 – Чапоров (Бойко О., Діханбек – біл.) – 42:54, 0:4 – Мусоров (Корольов, Бойко О.) – 47:38, 0:5 – Бутенко (Гуссейнов – мен.) - 49:56, 1:5 – Абаджян – біл. – 51:09, 1:6 – Омірбеков (Гуссейнов) – 57:12.

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У першому та другому періодах гравці збірної Казахстану забили по одній шайбі. Справжній розгром казахи влаштували українцям в останні 20 хвилин й закинули чотири шайби. Українці відповіли тільки одним точним кидком.

Турнірна таблиця:

1. Казахстан – 3 матчі, 6 очок

2. Німеччина – 2,6

3. Данія – 2,6

4. Франція – 2,2

5. Україна – 3,1

6. Норвегія – 2,0

На цьому рівні українська юніорська збірна не грала 10 років. У Вищий дивізіон юніорського чемпіонату світу підніметься найкраща команда за підсумками кругового турніру, а найгірша – відправиться до Дивізіону IB.

Збірна України програла два попередні матчі. Спершу "синьо-жовті" поступилися французам в овертаймі, а згодом були биті однолітками з Данії.

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