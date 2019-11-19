Збірна України U-19 перемогла Швецію та вийшла до еліт-раунду Євро-2020

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Збірна України / ffu.ua

Збірна України U-19 зуміла подолати перший етап кваліфікації Євро-2020. Підопічні Олега Кузнецова в останній грі своєї групи перемогли ровесників зі Швеції.

Швеція U-19 – Україна U-19 1:2

Голи: Лане, 54 – Сікан, 6, 43

Вилучення: Муяніч, 90+1 – Мудрик, 90+4

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У дебюті матчу "синьо-жовтих" вивів вперед нападник "Шахтаря" Сікан. Данило відзначився на шостій хвилині. Ближче до завершення тайму Сікан збільшив перевагу українців, оформивши дубль.

Після перерви шведи відіграли один гол. А наприкінці матчу команди залишилися у меншості. Арбітр вилучив Муяніча у Швеції та Мудрика в України.

Завдяки цьому результату збірна України виграла свою групу, випередивши Словенію, Швецію та Естонію.

До еліт-раунду вийдуть дві найсильніші команди з кожної групи й найкраща серед збірних, що посядуть треті місця (за результатами зустрічей із двома лідерами своєї групи). Матчі цієї стадії відбудуться навесні 2020 року.

Переможці семи груп елітного раунду проб'ються до фінальної стадії, яка проходитиме в липні 2020 року в Північній Ірландії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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