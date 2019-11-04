Збірна України U-19 потрапила в першу корзину перед жеребкуванням кваліфікації Євро-2021

3 грудня поточного року відбудеться церемонія жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2021 серед юнаків до 19 років.

У цих змаганнях виступатиме юнацька збірна України (нині U-18, гравці 2002 року народження), яку очолює Володимир Єзерський.

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Згідно коефіцієнту УЄФА з 52-х збірних були сформовані чотири кошики посіву. Збірна України потрапила в кошик А, де опинилися 13 команд з найвищим рейтингом.

Повний склад кошиків виглядає наступним чином:

Кошик A: Франція, Англія, Італія, Нідерланди, Чехія, Іспанія, Німеччина, Україна, Ірландія, Норвегія, Туреччина, Австрія, Хорватія

Кошик B: Греція, Бельгія, Швеція, Сербія, Польща, Словаччина, Шотландія, Ізраїль, Болгарія, Угорщина, Данія, Словенія, Грузія

Кошик C: Росія, Фінляндія, Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Уельс, Латвія, Ісландія, Азербайджан, Північна Македонія, Північна Ірландія, Білорусь, Вірменія

Кошик D: Чорногорія, Косово, Мальта, Албанія, Казахстан, Андорра, Люксембург, Молдова, Естонія, Фарерські острови, Литва, Гібралтар, Сан-Марино

Збірна України однозначно не зіграє в одній групі з Росією, оскільки їх при жеребкуванні розведуть.

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Путівку до фінальної частини Євро-+2021 вже отримала Румунія (приймаюча країна чемпіонату), а Португалія як збірна з найкращим рейтингом у даній віковій категорії автоматично кваліфікувалася в еліт-раунд.

В результаті жеребкування будуть сформовані 13 груп по чотири команди. У еліт-раунд Євро вийдуть перші дві команди кожної групи і найкраща збірна з тих, хто зайняв треті місця.