Збірна України U-19 в більшості перемогла Туреччину

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Юнацька збірна України
Юнацька збірна України / ffu.ua

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2001 року народження) провела товариський поєдинок проти однолітків із Туреччини.

Україна – Туреччина 1:0
Голи: Мельнійчук, 85

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Гра розпочалася дуже жваво. І українці, і турки дали один одному зрозуміти, що будуть у цьому поєдинку грати на перемогу. Господарі намагалися будь-що заволодіти ініціативою, але гості вдало перекривали всі зони біля своїх воріт, тому головна загроза від українців у першому таймі виникала після стандартів.

Уперше господарі завдали точного удару по воротах на 12-й хвилині після кутового, коли з-за меж штрафного майданчика потужно пробив "гірник" Богдан Духота. На останній хвилині першого тайму ворота довелося рятувати вже голкіперу українців Валентину Гороху, який потягнув майже "мертвий" м'яч із верхнього кута.

У другому таймі темп гри трохи спав, на його початку українці мали нагоду відкрити рахунок зі штрафного, але Гуров свій шанс не використав. Наприкінці зустрічі господарі посилили тиск і домоглися свого після вилучення у складі суперників. Точного удару на 85-й хвилині завдав Вадим Мельнійчук, який вдало вийшов на заміну у другому таймі.

Свій наступний спаринг зі збірною Туреччини українці проведуть 2 травня.

Юнацька збірна України готується до кваліфікаційних матчів чемпіонату Європи-2020 (U-19), які пройдуть 13-го, 16-го й 19 листопада поточного року. Суперниками "синьо-жовтих" у боротьбі за путівки до еліт-раунду змагань будуть збірні Швеції, Словенії та Естонії.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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