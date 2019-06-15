Збірна України (U-20) без варіантів повинна взяти Кубок світу, – Олександр Алієв

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Олександр Алієв
Олександр Алієв / Фото з відкритих джерел

Екс-півзахисник "Динамо" Олександр Алієв поділився очікуваннями від фінального матчу чемпіонату світу U-20 Україна – Південна Корея.

В інтерв'ю "Команда №1" Алієв оцінив шанси збірної України U-20 на тріумф у фіналі юнацького чемпіонату світу.

Дивіться о 19:00 – онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20

Фаворит однозначно Україна. При всій повазі до Південної Кореї, але наша команда сильніша і має довести це на футбольному полі. Нехай це фінал, на який настрій у всіх буде позамежний, але збірна України без варіантів повинна взяти Кубок світу і привезти його в Україну, щоб порадувати своїх численних уболівальників. Стати чемпіонами світу – велика мрія хлопців, хочеться, щоб у них все вийшло.

Вважаю, що Україна більш футбольна та спортивна країна, ніж Південна Корея. Якби у нас було в спорті і в футболі менше політики, а більше підтримки держави, Україна вигравала б на чемпіонатах світу в багатьох видах спорту,
– заявив Олександр.

У суботу, 15 червня, збірна України зіграє у фіналі проти Південної Кореї. Гра відбудеться у польському місті Лодзь. Початок зустрічі о 19:00.

Фінальна зустріч ЧС-2019 U-20 відбудеться на "Муніципальному стадіоні Відзева Лодзь", який було збудовано на місці старої арени й здано в експлуатацію у 2017 році. Трибуни стадіону вміщують трохи більш як 18 тисяч глядачів.

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Україна – Південна Корея: прогноз букмекерів на фінал чемпіонату світу U-20
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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Чемпіонат світу U-20
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