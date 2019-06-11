Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу: відео

Збірна України зуміла здобути мінімальну перемогу у півфіналі Чемпіонату світу U-20. Хоча матч українці догравали у меншості, а також пропустили у доданий арбітром час.

Україна – Італія 1:0

Гол: Булеца, 65

Вилучення: Попов, 80 (друга жовта картка)

На 12-й хвилині після розіграшу кутого небезпечно пробивав Дришлюк. Але удар українського півзахисника в дотик був неточний. Згодом небезпечний момент був у Корнієнка. Гравець отримав пас на фланг, увійшов у штрафний майданчик, але з гострого кута вирішив пробити сам. М’яч вдарився об сітку із зовнішньої сторони воріт.

Загалом українці активно почали матч, створивши декілька нагод. І при цьому не дали нічого зробити італійцям біля своїх воріт.

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На 25-ій хвилині Сікан у боротьбі з суперником пробивав по воротах. Але удар головою українського нападника став занадто простим для голкіпера Пліццарі.

Італійці відповіли своїм моментом. Але Скамакка не зумів як слід обробити м’яч у штрафному майданчику, тож його впіймав Лунін.

На 35-ій хвилині українці отримали право на небезпечний штрафний. Пробивав Булеца. Та голкіпер впорався з цим ударом, відбивши м’яч. Невдовзі українці мали ще одну таку спробу. Цього разу дещо ближче і пробивав Корнієнко. Та він відправив м’яч вище воріт.

На 51-й хвилині Пінамонті міг виводити італійців вперед. Він виграв боротьбу в українського захисника та виходив на ворота Луніна. Але пробив невпевнено, і голкіпер відбив м’яч.

Згодом італійці мали ще один небезпечний момент, коли м’яч пролетів повз стійку воріт. Але Скамакка в цій атаці опинився в офсайді, тож все минулося.

На 65-ій хвилині українці вийшли вперед. Конопля пройшов на фланзі та прострелив у штрафний майданчик. А вже там Булеца в дотик відправив м’яч у ворота італійців. Схожий гол Циганков забив у матчі проти Сербії у відборі на Євро-2020.

Відео голу Булеци у ворота збірної Італії

Як це було: Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020

На 72-ій хвилині збірна України могла подвоювати свою перевагу. Супряга отримав пас на хід, опинився сам на сам з воротарем. Але замість того, щоб одразу пробити, змістився вправо. Вже звідти від таки пробив, але м’яч прокотився повз дальню стійку.

Відео моменту Супряги, коли він не забив гол

Проблеми в українців розпочалися на 80-ій хвилині. Тоді Попов отримав другу жовту картку, і залишив українців у меншості. Тож замість автора голу Булеци вийшов захисник Сафронов.

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Але після цього українці могли знову забивати. Кащук пробивав з кута штрафного майданчика, але м’яч після його удару влучив у хрестовину воріт.

Вже у доданий арбітром час Скамакка забив гол. Спочатку його зарахували, але арбітр переглянув VAR та не зарахував його. Форвард італійців порушив провила у цьому моменті.

Відео голу Скамакки, який не зарахували

Це вперше в історії юнацька збірна України зіграє у фіналі Чемпіонату світу. До цього найкращим результатом українців був вихід в 1/8 фіналу. Суперник збірної України у фіналі визначиться у матчі Еквадор – Південна Корея. Фінал відбудеться у суботу, 14 червня.