Збірна України U-20 вже грала з Південною Кореєю та перемогла: відео

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Сергій Булеца
Сергій Булеца / fifa.com

Збірна України U-20, яка у фіналі чемпіонату світу зіграє проти Південної Кореї, вже зустрічалася зі своїм суперником. Підопічні Олександра Петракова провели товариський матч з Південною Кореєю.

Збірні команди України та Південної Кореї провели між собою спаринг в Іспанії 21-го березня 2019 року.

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Тоді "синьо-жовті" здобули мінімальну перемогу завдяки голу Сергія Булеци. Українці на 5-й хвилині гри скористалися помилкою суперника в обороні й вивели атакувального півзахисника Булецу на ударну позицію. Сергій не схибив й приніс команді перемогу.

У тому матчі за збірну України U-20 в основному складі вийшли всі футболісти, які є на чемпіонаті світу в Польщі.

Поєдинок фіналу чемпіонату світу U-20 відбудеться у суботу, 15-го червня. Початок матчу, о 19:00. На шляху до фіналу "синьо-жовті" вийшли з групи, де обіграли США, Катар та поділили очки з Нігерією.

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В 1/8 підопічні Петракова вибили Панаму, у чвертьфіналі Колумбію, а в півфіналі – Італію.

Південна Корея вже програвала на чемпіонаті світу. Корейці на груповому етапі програли Аргентині, але перемогли Португалію та Південну Африку. В 1/8 Південна Корея здолала Японію, у чвертьфіналі по пенальті переграла Сенегал, а в півфіналі мінімально обіграла Еквадор.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Чемпіонат світу U-20 Збірна України з футболу
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